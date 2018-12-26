Патриарх Кирилл: Константинополь преступно вторгся в раскол на Украине

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-26T16:08:21+03:00

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Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными. Об этом заявил на заседании Высшего Церковного Совета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Спусковым крючком для начала гонений на украинское православие явилось беспрецедентное, выходящее за границы всякого канонического порядка, а потому преступное решение Константинополя вторгнуться на каноническую территорию Украинской церкви Московского патриархата», - приводит ТАСС слова Предстоятеля РПЦ.

Он подчеркнул, что результатом вторжения стали разрушительные события. Патриарх Кирилл прогнозирует возможные кровавые конфликты после решения Верховной Рады о переименовании канонической православной церкви.

«Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум - если церковь не меняет своего названия, то она будет снята с регистрации, а если церковь меняет название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь, на украинский народ, на общественность», - отмечает Кирилл.

По мнению главы РПЦ, на Украине была предпринята попытка порвать духовные связи Киева и Москвы при поддержке Соединенных Штатов. Произошедшее в дальнейшем может повлиять на весь мир.

«Происходящее на Украине может быть использовано в качестве прецедента. А значит, все то, что поддерживало, в том числе межрелигиозный мир, религиозную свободу и права человека, по всей вероятности, перестанет быть неприкасаемым», - указал Кирилл.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», где было объявлено о создании независимой от Московского патриархата «новой церкви». Ее главой стал 39-летний раскольник Епифаний Думенко.