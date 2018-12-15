2018-12-15T10:56:00+03:00
Политика

На Украине иерархов УПЦ пытаются заставить участвовать в «объединительном соборе»

По словам архиепископа Климента, участие представителей канонической церкви в заседании раскольников возможно только в случае давления на них
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 15 декабря, в киевском Софийском соборе должен пройти так называемый объединительный соборВ субботу, 15 декабря, в киевском Софийском соборе должен пройти так называемый объединительный соборФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе Киева должен пройти так называемый объединительный собор. При этом Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась участвовать в этом сборище.

Между тем в местных СМИ продолжает появляться информация о том, что несколько архиереев УПЦ все-таки примут участие в мероприятии. Однако, как заметил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент, это возможно только в случае давления на них.

«Было бы странно, если бы после заявления (о признании "объединительного собора" незаконным церковным мероприятием) они бы потом поступили совершенно вопреки своей позиции. Это свидетельствовало бы только том, что на них осуществляется давление», - приводит слова священнослужителя ТАСС.

Таким образом, в работе «объединительного собора» примут участие, прежде всего, иерархи Киевского патриархата, непризнанного мировым православием, и так называемой Украинской автокефальной православной церкви.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что 15 декабря в незалежной пройдет так называемый объединительный собор, на котором планируют создать новую, не связанную с Москвой, автокефальную церковь. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий отказался участвовать в этом сборище и отправил приглашение обратно в Стамбул. Священный же Синод УПЦ постановил, что константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать в незалежной какой-либо церковный собор.

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