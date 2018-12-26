Введение в России электронных прав поможет решить проблему безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 18:52 2018-12-26T18:52:36+03:00

Виртуальные «корочки» облегчили бы жизнь и водителям, и сотрудникам ГИБДД

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Введение электронных прав поможет решить проблему безопасности на российских дорогах, считают эксперты программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». О том, что ГИБДД уже в 2019 году займется разработкой программного обеспечения для замены обычных прав на электронные, неоднократно заявлялось ранее. Однако точные сроки появления «виртуальных корочек» в России пока неизвестны. Как электронные права могут облегчить жизнь водителей и сотрудников ГИБДД, ведущие программы «Россия в движении» - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев — обсудили с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным.

По словам Натальи Агре, электронные права позволят сотруднику ГИБДД, останавливая водителя на дороге, сразу же видеть всю его «историю». В идеале у полицейских на дороге должна появиться возможность, сфотографировав автовладельца, получить полную информацию о нем по его фотографии.

- Поднес, просканировал, сразу все считал. Что пил, за что задерживался, - комментирует глава экспертного центра «Движение без опасности».

Электронная система упростит жизнь и самим водителям: если автовладелец забыл дома права или другие документы, у него не возникнет проблем.

- Права возить не надо, вся информация про тебя есть у инспектора, - считает Владимир Сунгоркин. - Это бы облегчило участь и нормальных честных водителей, и инспекторов.

Кроме того, единая электронная база данных могла бы оперативно информировать сотрудников ГИБДД на дорогах о прошлых нарушениях водителя и возможных судимостях. Такая практика уже применяется за рубежом.

- Если сотрудник автоинспекции останавливает на дороге водителя, проводит рядовую проверку, в Европе он сразу видит карту. Если человек привлекался за употребление наркотиков, понятно, что он в зоне риска, - говорит Наталья Агре. - У нас у сотрудника нет этой картины, которая бы позволила ему обратить внимание.