2018-12-26T21:17:09+03:00
Политика

Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг

На предстоящий выборах за нее готовы голосовать 20% опрошенных украинцев
Алена Басавина
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Украинцы верят в ТимошенкоУкраинцы верят в ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала лидером президентского рейтинга на Украине. Такие данные представила украинская социологическая группа «Рейтинг».

Согласно опубликованным данным, депутата Верховной рады готовы поддержать 20,8% опрошенных украинцев. Отдать свой голос шоумену Владимиру Зеленскому планируют 13,4% граждан. Действующий президент Петр Порошенко может получить только 11,1% голосов.

Рейтинг других кандидатов — менее 10%. Почти треть опрошенных либо не определилась, либо не намерена голосовать вовсе.

Как указано с социологическом исследовании, Юлия Тимошенко лидирует почти во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской. Рост ее популярности начался в феврале 2018 года. Уровень поддержки Петра Покрошено за год не изменился.

Напомним, что очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

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