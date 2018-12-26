Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала лидером президентского рейтинга на Украине. Такие данные представила украинская социологическая группа «Рейтинг».
Согласно опубликованным данным, депутата Верховной рады готовы поддержать 20,8% опрошенных украинцев. Отдать свой голос шоумену Владимиру Зеленскому планируют 13,4% граждан. Действующий президент Петр Порошенко может получить только 11,1% голосов.
Рейтинг других кандидатов — менее 10%. Почти треть опрошенных либо не определилась, либо не намерена голосовать вовсе.
Как указано с социологическом исследовании, Юлия Тимошенко лидирует почти во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской. Рост ее популярности начался в феврале 2018 года. Уровень поддержки Петра Покрошено за год не изменился.
Напомним, что очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.