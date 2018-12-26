2018-12-26T22:55:37+03:00
Общество

«Яндекс» опубликовал самые странные поисковые запросы за 2018 год

Пользователей поисковика в уходящем году интересовали ровные места в Сочи, рэп для мамы на 8 марта и нога Акинфеева
Алена Басавина
Поделиться:
Яндекс опубликовал самые забавные запросыЯндекс опубликовал самые забавные запросыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Поисковый сервис «Яндекс» представил подборку самых странных, трогательных и смешных запросов от пользователей. Перечень появился на официальном сайте компании.

«Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задаёт эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», - написали в Яндексе.

Оказалось, что юзеров в 2018 году часто волновало вопросы, связанные с животными. По этой причине они делали следующие запросы: «Зачем человеку кот», «Привезли черепаху и кот теперь бешаный выбегает с качегарки», «Как вывезти кота из Севастополя в Париж», «Как вернуть себе расположение кота», «Могу ли я пожалеть что завела Чихуахуа», «Почему собака не серьезная», «Видео как собака обхитряет зомби», «Как развеселить самую грустную собаку», «Бывает ли шатуном медведица».

Также тема спорта в уходящем году была невероятна популярна из-за проведения Чемпионата мира по футболу: «Зинаид Зидан», «Нога Акинфеева обои», «Сколько голов у Федора Смолова», «Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая».

Не раз обращались россияне и за переводом: «Вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски», «Картинки тату надпись Коля на китайском».

Проявили жители России и свой творческий потенциал: «Рэп для мамы на 8 марта», «Как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко», «Подделка сделанная папой на праздник папы», «Как нарисовать мимолетное виденье», «Зуб из снега».

Искали свое место в этом мире: «Куда сходить где нет людей», «Ровные места в Сочи для проживания», «Как добраться от масложирокомбината до седьмого неба».

Также в 2018 году они пытались понять тайные знаки: «К чему снится едят пельмени без тебя», «К чему снится доктор наук», «Что означает половой член на кофейной гуще».

Россияне еще искали в сети, чем себя развлечь: «Игры онлайн для русских», «Мстители война без конечностей смотреть онлайн», «Презентация шаурмы из овощей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Украина ввела запрет на въезд Элджея
Безруков стал лучшим актером 2018 года
Больше 1,5 тысяч россиян не смогли попасть на Украину во время военного положения
На Украине утвердили новые санкции против России
Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг
ГИБДД предлагает поднять штрафы за повторную езду без прав
Российские компании возведут в Сирии аэропорт
Опубликовано видео с ответом Золотова Навальному
Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за вторжения авиации Израиля
Золотов ответил на обвинение в убийстве Немцова
Глава Росгвардии Золотов рассказал, как стал генералом армии
Золотов рассказал, где учится его внук
Золотов: моё имущество не имеет отношения к бюджету Росгвардии
Введение в России электронных прав поможет решить проблему безопасности на дорогах
Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год
Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме