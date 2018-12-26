«Яндекс» опубликовал самые странные поисковые запросы за 2018 год

СЕГОДНЯ 22:51 2018-12-26T22:55:37+03:00

Пользователей поисковика в уходящем году интересовали ровные места в Сочи, рэп для мамы на 8 марта и нога Акинфеева

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Поисковый сервис «Яндекс» представил подборку самых странных, трогательных и смешных запросов от пользователей. Перечень появился на официальном сайте компании.

«Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задаёт эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», - написали в Яндексе.

Оказалось, что юзеров в 2018 году часто волновало вопросы, связанные с животными. По этой причине они делали следующие запросы: «Зачем человеку кот», «Привезли черепаху и кот теперь бешаный выбегает с качегарки», «Как вывезти кота из Севастополя в Париж», «Как вернуть себе расположение кота», «Могу ли я пожалеть что завела Чихуахуа», «Почему собака не серьезная», «Видео как собака обхитряет зомби», «Как развеселить самую грустную собаку», «Бывает ли шатуном медведица».

Также тема спорта в уходящем году была невероятна популярна из-за проведения Чемпионата мира по футболу: «Зинаид Зидан», «Нога Акинфеева обои», «Сколько голов у Федора Смолова», «Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая».

Не раз обращались россияне и за переводом: «Вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски», «Картинки тату надпись Коля на китайском».

Проявили жители России и свой творческий потенциал: «Рэп для мамы на 8 марта», «Как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко», «Подделка сделанная папой на праздник папы», «Как нарисовать мимолетное виденье», «Зуб из снега».

Искали свое место в этом мире: «Куда сходить где нет людей», «Ровные места в Сочи для проживания», «Как добраться от масложирокомбината до седьмого неба».

Также в 2018 году они пытались понять тайные знаки: «К чему снится едят пельмени без тебя», «К чему снится доктор наук», «Что означает половой член на кофейной гуще».

Россияне еще искали в сети, чем себя развлечь: «Игры онлайн для русских», «Мстители война без конечностей смотреть онлайн», «Презентация шаурмы из овощей».