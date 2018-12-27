Герман Греф прогнозирует повышение процентных ставок по ипотеке

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-27T13:22:53+03:00

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Глава Сбербанка прогнозирует увеличение ставок по ипотеке в наступающем 2019 году. Сейчас данный кредитный продукт находится на грани рентабельности, маржа составляет всего 0,1%.

В интервью телеканалу «Россия 24» банкир предположил, что проценты будут расти.

- Ставки по кредитам на жильё вырастут. Мы сегодня выдаём ипотеку со средней маржой, чистой маржой для нас 0,1%, то есть она на грани рентабельности. Конечно, в текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки, - говорит Герман Греф.

Это не единственное повышение, которое произойдет в начале 2019 года. Возможно также повышение кредитных и депозитных ставок, но они вернутся на прежний уровень в течение года.

Месяцем ранее Герман Греф уже называл предпосылки для увеличения процентной ставки по ипотеке. Это повышение резервирования для ипотечных кредитов с маленьким первоначальным взносом.

"Сейчас мы ведем работу с ЦБ, и если это положение будет изменено, то ставки не изменятся или изменятся незначительно. Если же нет, то, возможно, с 1 января эта достаточно чувствительная тема получит некоторое развитие в повышении ставок", - отметил глава Сбербанка.