Брат жены Башарова рассказал, как актер сломал ей нос

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-27T13:46:49+03:00

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Брат жены Марата Башарова рассказал о новом конфликте в их семье. По словам Федора, актер снова избил супругу. На этот раз он ударил женщину по лицу и сломал ей нос. Перелом зафиксировали врачи.

«Елизавета переживает, расстроена. Перелом зафиксирован. Она моталась сегодня весь день по травмпунктам, сейчас она поедет к лору, который будет говорить, нужно вправлять нос или он сам врастет», — цитирует Федора Пятый канал.

Шурин Башаров отметил, что конфликт супругов произошел в лифте, и у женщины не было возможности увернуться от побоев. Федор добавил, что такая ситуация в семье актера происходит не первый раз, поэтому он хочет, чтобы сестра ушла от Башарова, а сам артист был привлечен к уголовной ответственности.

«В этот раз я принял решение сообщить СМИ без ведома, потому что я не хочу, чтобы она возвращалась к этому человек, я очень переживаю за свою сестру. Я сделаю по максиму, чтобы привлечь его к уголовной ответственности», — подчеркнул Федор.

Фото: Пятый канал

Добавим, что сама Елизавета выносить сор из избы не хочет и информацию о побоях опровергает. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что находится дома, и у нее все в порядке.

«Я не читала этих публикаций. Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование», - добавила Елизавета.

Напомним, конфликты с рукоприкладством были и в другой семье Марата Башарова. Когда актер был женат на Екатерине Архаровой, он поднимал руку и ее. Однажды женщина дала откровенное интервью, в котором рассказала, что Башаров избил ее до сотрясения мозга и сломал ей нос.