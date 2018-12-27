ЦБ отозвал лицензии у крупных форекс-дилеров

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-27T13:39:53+03:00

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Центральный Банк России принял решение отозвать лицензии сразу у нескольких крупных форекс-дилеров.В список попали «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб» и другие.

Сведения размещены на официальном на сайте регулятора.

Причила блокировки работы форекс-дилеров - нарушение требований законодательства о ценных бумагах. Помимо отзыва лицензий у юридических лиц, ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты руководителей и контролеров данных организаций.

В регуляторе отмечают, что в «Форекс Клуб» отсутствовал контроль за исполнением (надлежащим исполнением) предписания Банка России, соблюдением требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами Обществу, достоверностью отчетности, представляемой в Банк России, соблюдением требований к ведению внутреннего учета.

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