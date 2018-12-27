Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-27T14:56:22+03:00

Главный редактор "РИА Новости Украины" проведет в СИЗО еще не меньше месяца

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Городской суд Херсона продлил срок ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского еще на месяц - до 27 января. Об этом рассказал адвокат журналиста Игорь Мокин.

"Срок содержания под стражей продлили на месяц, то есть до 27 января", - цитирует ТАСС защитника.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан еще в мае 2018 года. В настоящий момент он содержится в херсонском следственном изоляторе. Украинские власти обвиняют мужчину в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на адвоката журналиста писал о том, что условия его содержания в СИЗО сравнимы с пытками. В камерах и комнатах для следственных действий с окон сняты стекла, а потому в помещениях очень холодно. Сторона защиты неоднократно требовала улучшить условия содержания Вышинского, однако безрезультатно.