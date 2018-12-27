2018-12-27T17:44:33+03:00
Происшествия

В Мексике во время рождественской вечеринки расстреляли семью

Погибли пять человек, в том числе восьмимесячный ребенок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринкиВ Мексике расстреляли участников рождественской вечеринкиФото: REUTERS
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В Мексике группа неизвестных открыла огонь по участникам рождественской вечеринки. В результате стрельбы четверо мужчин скончались на месте. Кроме того злоумышленники ранили грудного ребенка, который позже умер в больнице.

Отмечается, что инцидент произошел в мексиканском Акапулько. Преступники подъехали к дому, где проходила праздничная вечеринка в честь Рождества, на такси и открыли огонь по людям, которые находились внутри. После стрельбы злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили в местной полиции, по предварительной информации, речь идет о двух враждующих преступных группировках. Скорее всего, у нападавших были личные счеты с хозяевами вечеринки. Однако какие именно преступные сообщества замешаны в произошедшем, не уточняется, пишет сайт «Свободная пресса».

Отметим, по данным мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» в рейтинге самых опасных городов мира Акапулько по итогам прошлого года находится на третьем месте. Уровень преступности здесь достигает 106 случаев на 100 тысяч человек, пишет ФАН.

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