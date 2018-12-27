2018-12-27T20:35:26+03:00
Происшествия

Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене

По предварительным данным, мужчины действовали с особой жестокостью и тяжело ранили не менее пяти человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В городе объявлен план "Перехват"В городе объявлен план "Перехват"Фото: REUTERS
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Неизвестные злоумышленники напали на прихожан католической церкви в Вене в этот четверг, 27 декабря. По предварительным данным, тяжелые ранения получили не менее пяти человек.

Известно, что нападающих было двое. Они ворвались в церковь и начали грабить прихожан. При этом действовали мужчины с особой жестокостью - очевидцы уверяют, что слышали выстрелы. После того, как злоумышленники забрали все ценные вещи, они скрылись.

Между тем, на место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения спецназначения EKO Cobra и группа WEGA. В небе над городом также был замечен. В Вене объявлен план "Перехват". Издание Kronen Zeitung сообщает, что правоохранители обратились к местным жителям с просьбой временно избегать посещения района, где произошло нападение.

Сайт kp.ru писал о том, что менее недели назад в Вене было совершено еще одно резонансное преступление. На площади Люгек были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.

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