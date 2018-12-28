2018-12-28T03:06:59+03:00
Политика

На Украине семья лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Как выяснилось, жилье продали за долги
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
На Украине семья лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефонНа Украине семья лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что жительница Киевской области осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефон.

По словам самой женщины, все началось еще в 2006 году. Именно тогда украинка оформила кредит по просьбе знакомого: она взяла у банка 3100 гривен (на тот момент это около 17 тысяч рублей), при этом ежемесячный платеж финансовому учреждению должен был вносить тот самый знакомый. А спустя десять лет жительнице Киевской области позвонили из исполнительной службы и попросили продиктовать им банковские реквизиты для перечисления денег с продажи квартиры.

После этого женщина выяснила, что ее знакомый на самом деле не выплачивал кредит. Когда же задолженность составила 39 тысяч гривен (100 тысяч рублей), банк подал на свою клиентку в суд, который в свою очередь постановил продать жилье злостной неплательщицы, что сотрудники исполнительной службы и сделали.

Причем, как утверждает украинка, за все это время ей ни разу не позвонили из банка, а повестки в суд приходили по адресу прописки, где никто не живет, пишет издание Politeka.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия планирует контролировать зарубежное финансирование мечетей
Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией
Конгресс США не смог положить конец «шатдауну»
В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Илон Маск попросил суд отклонить иск спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера
Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
В Копенгагене произошла стрельба
Путин подписал закон о смягчении наказания за лайки и репосты
В США оценили успешные испытания «Авангарда»
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Полиция Страсбурга эвакуировала железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Песков рассказал, каким будет новогоднее поздравление Путина
Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован
В МВД заявили о необходимости изменить бланк паспорта
Ковтун объяснил свое попадание в базу "Миротворца" желанием портала "хайпануть"
Минтранс готов поддержать ужесточение скоростного режима в России
Жители Финляндии предложили запретить использование фейерверков
Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции