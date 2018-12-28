На Украине семья лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефон

СЕГОДНЯ 03:06 2018-12-28T03:06:59+03:00

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В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что жительница Киевской области осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефон.

По словам самой женщины, все началось еще в 2006 году. Именно тогда украинка оформила кредит по просьбе знакомого: она взяла у банка 3100 гривен (на тот момент это около 17 тысяч рублей), при этом ежемесячный платеж финансовому учреждению должен был вносить тот самый знакомый. А спустя десять лет жительнице Киевской области позвонили из исполнительной службы и попросили продиктовать им банковские реквизиты для перечисления денег с продажи квартиры.

После этого женщина выяснила, что ее знакомый на самом деле не выплачивал кредит. Когда же задолженность составила 39 тысяч гривен (100 тысяч рублей), банк подал на свою клиентку в суд, который в свою очередь постановил продать жилье злостной неплательщицы, что сотрудники исполнительной службы и сделали.

Причем, как утверждает украинка, за все это время ей ни разу не позвонили из банка, а повестки в суд приходили по адресу прописки, где никто не живет, пишет издание Politeka.