В США умер старейший ветеран Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-28T07:42:13+03:00

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В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Ему было 112 лет и за свою долгую жизнь мужчина успел много повидать. В родном городе Остин, где он жил долгое время, его именем названа улица.

Ричард Овертон попал в больницу на прошлой неделе с пневмонией. Усилия врачей не принесли результата, сердце мужчины перестало биться на прошлой неделе. Прощаться с ветераном придет весь город, ведь он давно городская легенда.

Овертон родился в 1906 году и три года служил в армии во время Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана, в том числе был в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме. Воспоминания о тех страшных годах были не самой любимой темой долгожителя. «Я забыл все это», признавался ветеран.

therichardoverton В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Зато до последнего Ричард Остин наслаждался жизнью. В мае этого года, в день своего 112-летия, мужчина признался, что курит с 18 лет и продолжает это делать несмотря на почтенный возраст, только перешел на сигары, главное не вдыхать дым. Долгожитель любил побаловаться хорошим виски, бутылку которого в честь праздника преподнес ветерану мэр города,- сообщает телеканал Fox News.

До последнего Остин продолжал водить машину и только два года назад отказался от самостоятельных поездок за рулем.