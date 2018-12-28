Эксперты назвали самые доходные и провальные вложения 2018 года

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-28T07:58:48+03:00

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Хранить деньги дома не выгодно – это правило знают даже люди, далекие от мира экономики. Учитывая рост цен и инфляцию покупательная способность собранной суммы будет постепенно снижаться. Для сравнения: купленные на 300 тысяч рублей товары в 2017 за год подорожали на 3,28 процента, к 2018 году за аналогичный набор пришлось бы заплатить на 9 837 тысяч больше. Это значит, что сбережения, которые не работают, теряют, резюмируют экономисты компании "ФинЭкспертиза".

Деньги нужно инвестировать, но и здесь не все так просто. Есть риск потерять все накопления, но возможно и приумножить, главное знать куда вложиться.

Эксперты назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав 14 инвестиционных инструментов. Для расчета брали условную сумму в 300 тысяч рублей и оказалось, что инвестиция в металл палладий выгоднее всего. Это вложение принесло за год 30 588 рублей, столь высокая доходность обусловлена дефицитом палладия на мировом рынке и растущим спросом на него.

Доллар стал вторым по доходности из всех инвестиционных инструментов. 300 тысяч рублей, обращенные в американскую валюту, принесут своему владельцу 24 тысячи рублей или восемь процентов – при условии хранения дома, а при хранении на вкладе в банке – 26030 рублей или 8,68 процента.

Для сравнения, инвестиции в серебро, платину и золото за 2018 год потеряли 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно пишет "Российская газета".

Печальнее всех пришлось тем, кто вложился в биткоин. Криптовалюта признана самым провальным инструментом, вкладчики потеряли за уходящий год 71,15 процента, или 213 464 рубля.

Что касается валюты, то при хранении дома евро (купленных из расчета 300 тысяч рублей) сумма дохода составила бы 3150 рублей или 1,05 процента, а на банковском вкладе - 3841 рубль или 2,28 процента.

Вклады в рублях принесли бы вкладчику за год 4875 рублей прибыли или 1,62 процента.