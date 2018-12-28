Владимир Путин запретил производство порошкового алкоголя
Владимир Путин подписал документ, который регламентирует алкогольную сферу. Теперь в России появится понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Она будет под запретом, ее производство и оборот на территории страны запрещен. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под порошковым алкоголем понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, которая используется для дальнейшего получения жидкого сырья. В составе порошка содержится не 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством.
Документ обходит стороной компоненты, которые применяются для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.
Решение ввести запрет на порошковый алкоголь связано с тем, что он потенциально опасен для здоровья потребителя. Независимо от рекомендаций производителя человек может сам увеличивать дозировку и способ употребления.