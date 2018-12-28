Умер Евгений Зимин – двукратный Олимпийский чемпион по хоккею

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-28T11:28:18+03:00

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Умер Евгений Зимин. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского "Спартака". За команду Зимин выступал с 1965 по 1974 год.

Пока о причинах смерти спортсмена не сообщается.

В сообщении клуба говорится, что Зимин был не только легендой, но и любимцем спартаковских болельщиков.

- Он всю жизнь проповедовал простую истину: хоккей - это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно, - говорится в сообщении в клуба.

На счету Зимина игры не только за «Спартак», но и за московские «Локомотив» и «Крылья Советов», а также за клуб СКА МВО. В 1968 и 1972 году он участвовал в олимпийских играх в составе сборной страны и стал трехкратным чемпионов мира. Именно Зимин стал автором первой шайбы советской манды во время Суперсерии СССР - Канада 1972.