Президент подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-28T11:45:12+03:00

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги Фото: REUTERS

Согласно документу, нарушителю грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

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Президент подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях, нарушителю будет грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект вносит дополнения в статью 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, гражданину грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, общественные работы сроком от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Должностных же лиц за правонарушение ожидает штраф в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Дела по соответствующим правонарушениям будут рассматривать судьи, а административные протоколы должна составлять полиция.

Напомним, в мае текущего года сайт kp.ru сообщал, что за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги могут оштрафовать на полмиллиона рублей.