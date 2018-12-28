2018-12-28T14:30:46+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали отзыв лицензий у крупных форекс-дилеров

В администрации президента РФ заявили, что центробанк действовал в рамках своей компетенции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральный Банк России действовал в рамках своей компетенции в ситуации с отзывом лицензий у пяти крупных форекс-дилеров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом давать более подробный комментарий по сложившейся ситуации представитель Кремля отказался, направив журналистов к сотрудникам экономического блока правительства.

"Как мегарегулятор Центробанк использует свои полномочия, свою прерогативу для принятия подобных решений", - сказал Песков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ЦБ принял решение об отзыве лицензий у пяти форекс-дилеров - "Альпари", "Форекс Клуб", "Телетрейд", "Фикс Трейд" и "Трастфорекс". Причиной стали многочисленные нарушения требований законодательства о ценных бумагах. Теперь ни одна из перечисленных выше контор не сможет легально работать на территории России.

По данным ТАСС, таких на рынке осталось все четыре - "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс". На всех у них около 4 тысяч клиентов.

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