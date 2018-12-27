Почему Центробанк отозвал лицензии у пяти крупных форекс-дилеров

Ну наконец-то! Центробанк прикрыл форекс-лавочки «Альпари», «Форекс Клуб», «Телетрейд», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Регулятор забрал у них лицензии. С чего вдруг? Объясню. Претензий к форекс-компаниям всегда было море. Еще несколько лет назад законодательства в этой сфере не было, а компаний - десятки и сотни. Естественно, было полно мошенников, а нечистую игру вели практически все. Мелкие компании, например, заманивали клиентов рекламой в интернете, а потом обнуляли их счета, забирая все сбережения.

Сделать это было проще простого. Сделки по покупке-продаже валюты никогда не выводились на реальный рынок Forex (в отличие от фондового рынка, где брокеры - просто посредники). Компания просто «зеркалила» международный рынок Forex и рассчитывала доход или убыток, исходя из этой картинки. Значит, мухлевать было легко. Как правило, многие клиенты играли с гигантским кредитным плечом. Например, на 1 свой рубль они могли взять в долг у компании 99 рублей. То есть в сто раз увеличить свой капитал. Если клиент угадывал движение рынка, то получал большой доход. Если не угадывал, терял все сбережения. «Подкрутить» график было легко. И вот - успешный трейдер превращался в нищего.

Порочность всей системы была заложена в конфликте интересов, когда убыток клиента - это прибыль компании. И наоборот. Поэтому даже крупные компании особенно удачливых клиентов хоть и откровенно не «сливали», но приглашали на разъяснительную беседу в компанию, во время которой просили забрать свои деньги по-хорошему и унести их к конкурентам.

Для сравнения, у брокерских компаний, работающих на фондовом рынке, конфликта интересов нет. Поэтому им не важно, выиграл клиент от сделки или нет. Им важно только количество сделок. А мухлевать со счетами клиентов им смысла нет.

Ну и самое главное. Все форекс-компании находились в офшорах. То есть не платили налогов в России и не подлежали никакому регулированию. То есть, случись что, в поисках справедливости надо было ехать в лучшем случае на Кипр, а в худшем - на Сейшелы. Естественно, так никто не делал. И доказать свою правоту никто из клиентов не мог. Гневные отзывы в интернете не помогали. Тем более что их быстро зачищали.

Два года назад Центробанк взял форекс-рынок под свое крыло и стал лицензировать крупных игроков. Главное требование к ним было такое. Мы даем вам разрешение работать легально, но взамен вы переводите всех клиентов из офшоров в Россию. Тогда Центр экономического анализа «Интерфакса» оценивал, что число их клиентов приближается к 500 тысячам человек по всей стране. Вот только никто из крупнейших игроков обещание не сдержал. За два года в пяти компаниях появилось всего две тысячи счетов. Из них активных было всего 470.

Более того, упомянутые форекс-дилеры откровенно хитрили. Они заманивали клиентов рассказами о легальности и прозрачности бизнеса. Мол, нас теперь контролирует ЦБ. Но при оформлении договора клиентам подсовывали документы на открытие счета в офшоре. Ну и по мелочам: присылали недостоверную отчетность, не соблюдали требования регулятора и т.д. В общем, досталось по совокупности. И поделом!

- Они ежегодно показывали убыток и продолжали себя прекрасно чувствовать, потому что использовали лицензию ЦБ в качестве приманки, - заявила глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина. - Попадаясь на рекламу, граждане, как правило, выходили с договором, заключенным не с российским лицензируемым форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний. Решение жесткое, потому что деятельность этих компаний несла большие риски для российских граждан.

Теперь ни одна из перечисленных форекс-контор легально работать на территории России не сможет. Как пояснили в ЦБ, они будут тщательно следить за этим. Легальных форекс-дилеров осталось всего четыре. Список есть на сайте ЦБ. К ним у регулятора пока вопросов нет.

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