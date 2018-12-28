2018-12-28T17:49:57+03:00
Происшествия

Президиум Мосгорсуда не стал рассматривать жалобу на приговор Белых

В инстанции не нашли оснований для изучения кассационного обращения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никита Белых. Фото: Станислав Красильников ТАССНикита Белых. Фото: Станислав Красильников ТАСС
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Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на приговор осужденного за взяточничество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Защита бывшего чиновника просила передать на рассмотрение президиума инстанции прошение о его оправдании. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, жалоба была внимательно изучена, однако оснований для дальнейшего рассмотрения не выявлено.

"Судья Мосгорсуда вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы стороны защиты Никиты Белых на рассмотрение в президиуме Мосгорсуда", - цитирует ТАСС Солопову.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля 2018 года суд приговорил экс-губернатора Кировской области к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов рублей за взяточничество. Также Никите Белых запретили занимать государственные должности на протяжении трех лет.

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