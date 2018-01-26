Никита Белых: Коррупция - как беременность, нельзя быть чуть-чуть взяточником

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:25:35+03:00

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В Пресненском суде Москвы 26 января дали последнее слово экс-губернатору Кировской области Никите Белых, который обвиняется во взятке в 600 тысяч евро. Прокуратура уже потребовала для него накануне 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа.

Белых опирался на палочку и перед выступлением попросил сделать ему укол, снижающий давление.

"ЕСЛИ ТАКИХ САЖАТЬ, ТЮРЕМ НЕ ХВАТИТ”

- Это уже 33 заседание, 582 дня, 13968 часов и 838 минут я нахожусь в тюрьме. Каждую из этих минут я думал, как все это произошло и почему гособвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности. Все, кто хотел что-то понять, давно уже поняли. Я думаю, признания моей вины никто всерьез не ждет, - заявил Белых, сразу же дав понять, что не признает свою вину.

- Вспоминается старый советский анекдот, - продолжал Белых. - Человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Он говорит, что не варил самогон, а ему говорят, что самогонный аппарат есть, и этого достаточно. Он отвечает: пусть тогда арестовывают за изнасилование. Его спрашивают: вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат имеется. То есть факт прилета человека (гражданина Германии Зудхаймера, члена совета директоров «Нововятского лыжного комбината», который и вручил Никите Юрьевичу в московском ресторане пакет с валютой и бутылкой вина, - ред.). в Киров считается убедительным доказательством, что моя встреча с ним была, - торжественно произнес Белых.

С анекдота экс-губернатор перешел на классику, объявив, что вся эта история напоминает ему диалог Остапа Бендера с поэтом Изнуренковым из «12 стульев»:

- Вы зачем казенного поэта обидели?

- А он пришел обиженный.

- Вы встречались с Зудхаймером?

- Нет.

- А он в Киров прилетал.

Для убедительности Белых процитировал еще и самого Зудхаймера, который в своих показаниях заявил: "Белых сидеть в тюрьме все же не должен, он добрый и не криминальный человек. Если вы таких сажать будете, у вас тюрем не хватит".

- Еще раз отмечу, что никаких подтверждений, на видео, на аудио, что я воспринимал подарок (пакет от Зудхаймера, - ред,) со словами "С днем рожденья, Никита Юрьевич" как денежные средства, не нашло.

То есть, версия Белыха - почему он взял-таки пакет с деньгами в ресторане выглядет 100-процентно по-улюкаевски. Может, в пакете (в случае с Улюкаевым - в чемодане) деньги и были, но я о них не знал. Я думал, что это пакет с вином. Ведь поверх денег в пакете действительно лежала бутылка вина...

«ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ НЕТ СМЫСЛА ИДТИ В ГУБЕРНАТОРЫ»

Рассказал Никита Белых и о своей работе на посту губернатора Вятки.

- Я работал по 12-14 часов в сутки. Более 200 дней неиспользованного отпуска. Все, что я делал, было направлено не на какие-то личные корыстные цели - для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области, - сказал Белых. - Коррупция - как беременность, нельзя быть чуть-чуть беременным и чуть-чуть коррумпированным. Промежутков не существует. Можно один раз обмануть много людей или много обманывать одного человека, но нельзя много обманывать большое количество народа.

Не забыл экс-губернатор и о семье:

- Сейчас у меня одно желание и одна мечта — быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня: быть рядом с женой, заниматься сыновьями, у меня их четверо, и они в таком возрасте, когда важно лично заниматься воспитанием, - рассказал суду Белых. - Я действительно много им недодал, и это моя ошибка. Так получилось. Так расставил приоритеты еще в молодости, сначала работа, потом остальное. А поскольку работа занимала все время, не хватало места для тех, кому внимание важнее всего.

«ПОПРОБУЕМ ВЫЖИТЬ»

Приговор Никите Белых должны огласить 1 февраля.

За время заключения в СИЗО Белых успел серьезно заболеть и даже жениться на 30-летней москвичке. За историей этой любви читатели "Фейсбука" следят на странице новой супруги экс-губернатора Екатерины Белых.

"Белых - не взяточник, не коррупционер, - пишет там Екатерина. - Он исключительно порядочный, умный и добрый человек. Настоящий. Для которого 10 лет в колонии строгого режима - верная смерть. Для нас обоих, пожалуй. Задача у нас одна - выжить. Мы попробуем".

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