Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-28T19:54:25+03:00

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В Сети появилось видео с летных испытаний новейшего российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

Сайт kp.ru писал о том, что первый полет обновленного самолета состоялся в эту пятницу, 28 декабря, в пределах аэродрома Казанского авиастроительного завода. Ракетоносец провел в воздухе 37 минут и держался на высоте 1500 метров. Пилотированием руководил летчик-испытатель Жуковской базы Олег Петунин.

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М выполнил первый полет.

В рамках испытаний была осуществлена проверка всех систем и оборудования. Замечаний по технике нет. Ожидается, что самолет будет включен в ряды Военно-космических сил России к 2021 году.

Стоит отметить, что во время модернизации была проведена замена электроники и узлов. В целом ракетоносец приобрел цифровой борт и кабину, а также возможность применения крылатых ракет нового поколения.