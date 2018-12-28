2018-12-28T21:21:28+03:00
Политика

Медведев поручил создать рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии

С российской стороны данное объединение возглавит министр экономического развития Максим Орешкин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать российско-белорусскую рабочую группу, которая будет заниматься обсуждением спорных вопросов интеграции. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 28 декабря.

Известно, что главой российской части объединение станет министр экономического развития Максим Орешкин. Также в группу войдут представители всех ведомств, в том числе Государственной Думы, Совета Федерации и Счетной палаты.

"Я такое распоряжение подписал", - цитирует ТАСС Медведева.

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