Медведев поручил создать рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии
С российской стороны данное объединение возглавит министр экономического развития Максим Орешкин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать российско-белорусскую рабочую группу, которая будет заниматься обсуждением спорных вопросов интеграции. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 28 декабря.
Известно, что главой российской части объединение станет министр экономического развития Максим Орешкин. Также в группу войдут представители всех ведомств, в том числе Государственной Думы, Совета Федерации и Счетной палаты.
"Я такое распоряжение подписал", - цитирует ТАСС Медведева.