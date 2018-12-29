Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

СЕГОДНЯ 02:12 2018-12-29T02:14:56+03:00

Победитель признался, что это наивысшее достижение в его карьере

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Россиянин Даниил Дубов стал новым чемпионом мира по быстрым шахматам. По итогам 15 туров набрал 11 очков и стал недосягаемым для соперников.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Дубов заявил, что считает свою победу наивысшим достижением в карьере. Однако он признался, что не считает свою игру в турнире великолепной, просто ему повезло.

"Самой важной была партия с Антоном Коробовым. Я думал, что будет ничья, но он давил практически до самого конца, а затем допустил зевок. Такой подарок дает хорошие шансы на успех в турнире", - сказал Дубов.

На пол-очка от чемпиона отстали азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура (США), россиянин Владислав Артемьев и норвежец Магнус Карлсен.

Ранее Дубов входил в команду Карлсена в матче за мировую шахматную корону в классических шахматах.

"Да, я выиграл, я самый счастливый, но Магнус, конечно, играет лучше всех. Мы сыграли с ним много тренировочных матчей — пока он сильнее. Если я вдруг стану играть не хуже, обязательно скажу об этом", - цитирует слова Дубова "Чемпионат".

Турнир по быстрым шахматам стартовал в Санкт-Петербурге 26 декабря.