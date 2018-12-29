Die Welt рассказала о панике в США из-за российского комплекса "Авангард"

СЕГОДНЯ 03:03 2018-12-29T03:25:37+03:00

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Военные в США встревожены успешными испытаниями российского комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Издание назвало комплекс, испытания которого прошли во вторник, "новогодним подарком для россиян", который вынуждает американских военных "действовать под нажимом". Тесты подтвердили, что "Авангард" способен развивать скорость в 27 Махов.

По мнению аналитиков газеты, не скорость и маневренность новых ракет, а их неуловимость для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу. Существование такого вооружения делает проблематичным оборону тихоокеанского побережья. Радиолокационные радиоустановки, скорее всего станут первыми целями возможной атаки.

Пентагон запустил программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm в начале ноября. Был объявлен срочный тендер для предприятий оборонной промышленности. Они должны представить свои идеи, "как может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы".

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, аазработка "Авангарда" и первые испытания проводились еще в СССР. В сентябре 2005-го президент Владимир Путин уже открытым текстом заявил, что в России разрабатываются стратегические комплексы, которые работают на гиперзвуке, менют направление по курсу и высоте. А 1 марта 2018 года Путин уже не только рассказал об «Авангарде», но показал России и миру, как работает это уникальное оружие. Уже в следующем году "Авангард" будет принят на вооружение в нашей стране.