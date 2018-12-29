2018-12-29T03:37:21+03:00
В мире

Власти Германии одобрили проект строительства туннеля в Данию

Подземная автострада и железная дорога будут соединять немецкий остров Фемарн и датский остров Лоллан
Юлия ДИВЕЕВА
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Между Германией и Данией проложат транспортный туннельМежду Германией и Данией проложат транспортный туннельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ФРГ одобрен план строительства туннеля под проливом Ферман-Бельт, разъединяющим Германию и Данию. Правительство Германии выделит деньги на реализацию проекта, стоимостью более восьми миллиардов долларов.

Туннель под дном моря будет иметь протяженность 19 км и он протянется между германским островом Фемарн и датским островом Лоллан. Заявка на строительство была подана в 2013 году, однако ее рассмотрение затянулось на годы.

Как пишет агентство Reuters, разрешение на строительство выдало министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, несмотря на возражения из-за возражений защитников окружающей среды. Датские власти одобрили проект в еще 2015 году.

В туннеле будет пролегать четырехполосная автострада и две колеи железной дороги для движения в обоих направлениях. Сдать объект в эксплуатацию обещают к 2024 году.

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