На Украине убирают из учебников истории факт сотрудничества Шухевича с нацистами

СЕГОДНЯ 06:15 2018-12-29T06:15:54+03:00

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Министерство образования и науки Украины распорядилось убрать из учебника по истории для 10 класса упоминание о сотрудничестве одного из главарей украинских националистов Романа Шухевича и дивизии СС "Галиция" с подразделениями нацистской армии. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, ведомство адресовало свой приказ издательству "Генеза" и авторам учебника. Ранее группа украинских национал-активистов обратилась к депутатам националистической партии "Свобода" с жалобой на то, что в учебнике подразделения нацистской армии "Нахтигаль", "Роланд" и дивизия СС "Галиция" “представлены как проявления коллаборации, а сам учебник является идеологической диверсией”.

"По мнению авторов письма, выводы международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы аргументированно опровергают коллаборационизм Шухевича и его коллег. Утверждается, что такой учебник является поддержкой российской пропаганды", - рассказал Долинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что депутаты "Свободы" обратились в СБУ и Минобразования с требованием отозвать тираж учебника.

Роман Шухевич - гауптштурмфюрер (капитан) СС, один из командиров подразделения "Нахтигаль". В декабре 1943 года был назначен главнокомандующим запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских.