В Китае пять человек погибли при аварии в угольной шахте

СЕГОДНЯ 07:32 2018-12-29T07:32:19+03:00

Спасатели в городе Лунъянь ведут поиск еще одного пропавшего горняка

Изменить размер текста: A A

Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни пяти горняков. Еще один человек оказался заблокирован под землей.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в минувшую пятницу на одном из угледобывающих предприятий в городе Лунъянь в восточной провинции Фуцзянь.

В момент происшествия под землей находились девять человек. На данный момент известно о пяти погибших, одном пострадавшем. Еще два горняка были подняты без травм.

Китайские спасатели сейчас ведут поиск оставшегося в забое горняка. О причинах аварии пока не сообщается.

Директор предприятия задержан. Правоохранительные органы начали расследование.