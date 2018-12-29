В Китае пять человек погибли при аварии в угольной шахте
Спасатели в городе Лунъянь ведут поиск еще одного пропавшего горняка
Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни пяти горняковФото: REUTERS
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Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни пяти горняков. Еще один человек оказался заблокирован под землей.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в минувшую пятницу на одном из угледобывающих предприятий в городе Лунъянь в восточной провинции Фуцзянь.
В момент происшествия под землей находились девять человек. На данный момент известно о пяти погибших, одном пострадавшем. Еще два горняка были подняты без травм.
Китайские спасатели сейчас ведут поиск оставшегося в забое горняка. О причинах аварии пока не сообщается.
Директор предприятия задержан. Правоохранительные органы начали расследование.