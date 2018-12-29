В США журналистка умерла от "свиного гриппа"
Молодая американская журналистка Брэ Пайтон умерла от так называемого вируса "свиного гриппа". Об этом сообщает сайт Caring Bridge.
"Около 8:30 утра 27 декабря подруга Бре вошла в ее комнату и обнаружила, что она без сознания и едва дышит. Она немедленно позвонила в 911, и Бре отвезли в больницу, где она была помещена в отделение интенсивной терапии"- говорится в сообщении.
Девушку ввели в искусственную кому и несколько часов пытались найти причину ее недуга. В результате после компьютерной томографии и трех часов тестирования врачи определили, что у нее грипп H1N1 и менингит. Пайтон становилось хуже с каждой минутой и еще через час она скончалась.
Как сообщает газета Los Angeles Times, Бре занимала должность политического обозревателя консервативного сетевого издания The Federalist, регулярно появляясь в эфирах телеканала Fox News в качестве приглашенного эксперта.
Как и где американска могла заразиться смертельным вирусом - не уточняется. Последняя её запись в твиттере 27 декабря гласит, что она участвует в телешоу Tipping Point. Это значит, что за день до смерти она чуствовала себя нормально. Неизвестно, предпринимают ли власти что-то, для выявления потенциально зараженных ею людей.