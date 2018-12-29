2018-12-29T09:27:57+03:00
Общество

ВИА СК: Следственный комитет создаст собственный вокально-инструментальный ансамбль

Лучших из лучших среди кандидатов выберут известные артисты и лично глава СК Александр Бастрыкин
Семен ЕЛЕНИН
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Кандидаты будут оцениваться жюри - известными артистами, которые входят в Общественный совет при СК, а также лично главой ведомства Александром Бастрыкиным.Кандидаты будут оцениваться жюри - известными артистами, которые входят в Общественный совет при СК, а также лично главой ведомства Александром Бастрыкиным.
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Следственный комитет объявил в розыск… артистов. На страницах СК в соцсетях появились сообщения и видео под шуточными заголовками «Внимание! Розыск!» Так стартовал творческий конкурс среди сотрудников Следственного комитета и студентов ведомственных учебных заведений. Его цель - создать собственный вокально-инструментальный ансамбль. Причем, без приглашения артистов со стороны, как это часто бывает в ансамблях некоторых силовых ведомств, будущий ВИА должен состоять только из собственных кадров.

«Если в душе вы не только следователь, но и певец, музыкант, танцор, находитесь в вечном напряжении, за кипами документов не видите ничего дальше собственного кабинета и совсем позабыли про пылящийся в углу тромбон, настало время стряхнуть с него пыль!» - говорится в ролике.

В СК ищут талантливых гитаристов, пианистов, саксофонистов, трубачей, барабанщиков, певцов и танцоров.

«Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru, - уточняется в релизе СК. - В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные».

Заявки принимаются до 1 февраля 2019 года.

А затем все кандидаты будут оцениваться жюри - известными артистами, которые входят в Общественный совет при СК (композитор Юрий Антонов, певец Александр Маршал и другие), а также лично главой ведомства Александром Бастрыкиным. Лучшие из лучших и войдут затем в ВИА Следственного комитета.

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