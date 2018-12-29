2018-12-29T11:07:48+03:00
В мире

В Берлине пьяный автомобилист наехал на прохожих

Пять человек пострадали по вине нетрезвого мужчины, которые не справился с управлением
Алена Басавина
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В Берлине произошло ДТП с 5 пострадавшимиВ Берлине произошло ДТП с 5 пострадавшимиФото: REUTERS
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Пять человек в Германии пострадали в результате выезда пьяного водителя на тротуар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Берлина.

Известно, что авария произошла утром 29 декабря в районе Веддинг. Водитель в нетрезвом виде не справился с управлением и выехал на тротуар. Автомобиль сбил пять человек.

На данный момент все детали происшествия уточняются.

Напомним, что 27 декабря в Великобритании водитель сбил толпу людей на перекрестке. Инцидент произошел в Ливерпуле. По вине водителя также пострадали пять человек.

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