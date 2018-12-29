2018-12-29T12:33:25+03:00
Политика

Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы

Россия вошла в десятку стран, к которым китайцы испытывают теплые чувства
Алена Басавина
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Китайцы считают отношения с Россией важнымиКитайцы считают отношения с Россией важнымиФото: REUTERS
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Отношения с Россией оказались на втором месте по важности для Китая. Данные опроса общественного мнения представила газета Global Times.

Согласно исследованию, на первое место китайцы поставили отношения с США. Он них упомянули две трети опрошенных. Однако эта страна оказалась не слишком популярной для посещения. Лишь 3,8% человек заявили, что хотят отправится в путешествие по Штатам.

России отдали предпочтение 40% респондентов. Граждане Китая посчитали, что развитие партнёрских связей между Пекином и Москвой отказывает большое влияние на страну.

Россия также попала в топ-10 стран, к которым китайцы испытывают особо теплые чувства. Страна заняла 8 место.

На третьем месте оказались страны ЕС. На отношения с ними обратили внимание 21% жителей Поднебесной.

Меньше 15% голосов было отдано за Японию, государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Наиболее привлекательными для туризма оказались Новая Зеландия, Швейцария, Франция, Сингапур и Австралия.

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