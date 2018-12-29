Правительство упростило перевод садовых домов в жилые

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-29T11:59:28+03:00

Дмитрий Медведев подписал постановление о переходе недвижимости из садовой в жилую Фото: REUTERS

Дмитрий Медведев подписал документ, дающий право делать перерегистрацию недвижимости в местном органе самоуправления или МФЦ

Изменить размер текста: A A

Правительство России подписало постановление об упрощенном порядке признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Согласно опубликованным данным, дома теперь смогут переходить из жилого в садовый и обратно на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположена недвижимость.

Для этого заявителю необходимо будет предоставить о уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно или через МФЦ утвержденный в постановлении перечень документов.

«В отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в котором для признания необходимо заключение комиссии, устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», - указало правительство.

Решение о признании домов будет приниматься в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления.