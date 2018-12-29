2018-12-29T11:59:28+03:00
Общество

Правительство упростило перевод садовых домов в жилые

Дмитрий Медведев подписал документ, дающий право делать перерегистрацию недвижимости в местном органе самоуправления или МФЦ
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Медведев подписал постановление о переходе недвижимости из садовой в жилуюДмитрий Медведев подписал постановление о переходе недвижимости из садовой в жилуюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство России подписало постановление об упрощенном порядке признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Согласно опубликованным данным, дома теперь смогут переходить из жилого в садовый и обратно на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположена недвижимость.

Для этого заявителю необходимо будет предоставить о уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно или через МФЦ утвержденный в постановлении перечень документов.

«В отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в котором для признания необходимо заключение комиссии, устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», - указало правительство.

Решение о признании домов будет приниматься в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
МИД России осудил теракт в Египте
В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов
Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы
Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма
В Берлине пьяный автомобилист наехал на прохожих
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на рэпера Птаху
Россияне рассказали, какой подарок ждут от Деда Мороза
Полиция Нью-Йорка впервые применит беспилотники во время празднования Нового года
Пентагон не стал комментировать передачу оружия США курдам в Сирии
Украинцы оценили заграждение на границе с Крымом
ВИА СК: Следственный комитет создаст собственный вокально-инструментальный ансамбль
Умер бывший президент Нигерии Шеху Шагари
Больше 800 жителей Подмосковья остались без газа из-за пожара на газопроводе
В горах Казахстана нашли живым потерявшегося российского туриста
Де Мистура рассказал о рисках вывода войск США из Сирии
В США журналистка умерла от "свиного гриппа"
США выразили соболезнования в связи с терактом в Египте
В Китае пять человек погибли при аварии в угольной шахте
Гражданка Канады вернулась на родину после ареста в Китае
В России более 130 тысяч человек отправились служить осенью по призыву
Вертолет израильских ВВС нанес удар по посту ХАМАС в Газе в ответ на пуск ракет
Есть вторая победа в Канаде! Россия выиграла у Чехии 2:1 на молодежном ЧМ по хоккею
На Украине убирают из учебников истории факт сотрудничества Шухевича с нацистами
Белый дом опроверг сообщение о приказе Трампа вывести войска из Афганистана