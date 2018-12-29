Гендиректором ФК «Локомотив» назначен Василий Кикнадзе

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-29T15:38:46+03:00

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Генеральным директором «Локомотива» стал Василий Кикнадзе. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

На своем посту он заменил Илью Геркуса, сотрудничество с которым было прекращено по решению Совета директоров. Футбольный клуб поблагодарил Геркуса за вклад в завоевание титулов Чемпиона и обладателя Кубка России.

Также ему выразили признательность за высокий уровень профессионализма, радикальное изменение системы работы с болельщиками, подготовке футболистов и соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору - Василию Александровичу Кикнадзе», - указано в сообщении.

Известно, что одним из членов Совета директоров ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе является с 2013 года.

«Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту», - написал на сайте клуба председатель Совета директоров Анатолий Мещеряков.