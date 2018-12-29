У берегов Кипра загорелся танкер
Возле побережья Кипра произошел взрыв с последующим возгоранием на мальтийском нефтяном танкере «Athlos». В результате ЧП ранения получили пять членов экипажа.
Известно, что экстренный вызов от капитана грузового судна поступил в 9:29 по местному времени. Он сообщил, танкер находится в 3 морских миля к югу от поселка Зиги.
На борту в момент возгорания находились 17 человек. Экипаж утром 29 декабря выгрузил нефть в порту Ларнака и направлялся в порт Аспропиргос в Греции.
Как сообщает РИА Новости, на место происшествия незамедлительно направили береговую охрану, буксиры, медиков и пожарные бригады. Сильный ожоги получили пять моряков, двоим понадобилась госпитализация.
Такнер удалось потушить и отбуксировать на мель к берегу.