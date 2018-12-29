У берегов Кипра загорелся танкер

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-29T16:01:43+03:00

Пять человек получили ожоги в результате взрыва на морском грузовом судне

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Возле побережья Кипра произошел взрыв с последующим возгоранием на мальтийском нефтяном танкере «Athlos». В результате ЧП ранения получили пять членов экипажа.

Известно, что экстренный вызов от капитана грузового судна поступил в 9:29 по местному времени. Он сообщил, танкер находится в 3 морских миля к югу от поселка Зиги.

На борту в момент возгорания находились 17 человек. Экипаж утром 29 декабря выгрузил нефть в порту Ларнака и направлялся в порт Аспропиргос в Греции.

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия незамедлительно направили береговую охрану, буксиры, медиков и пожарные бригады. Сильный ожоги получили пять моряков, двоим понадобилась госпитализация.

Такнер удалось потушить и отбуксировать на мель к берегу.