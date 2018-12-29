Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве вместе с женой

СЕГОДНЯ 23:30 2018-12-29T23:38:09+03:00

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Легендарный кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в одну из больниц Москвы. Состояние 93-летнего кинематографиста оценивается как тяжелое.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, в палате он находится вместе со своей женой Ириной Соловьевой, которую тоже положили в стационар. Режиссер отказаться ехать в больницу без супруги. Женщина также находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время они лежат в одной палате. Состояние оценивается как тяжелое.

Марлен Хуциев в 1956-м Хуциев вместе с Феликсом Миронером сняли фильм "Весна на Заречной улице". Картина стала одной из самых популярных в стране в год премьеры и остается такой по сей день. Уже через два года вышел фильм "Два Федора", который Хуциев снял самостоятельно.

Затем были "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Послесловие" и "Бесконечность". В 1974 году Хуциев совместно с Михаилом Роммом и Элемом Климовым снял документальный фильм "И все-таки я верю…".