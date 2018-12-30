2018-12-30T02:59:17+03:00
Общество

Скворцова сообщила о росте зарплат врачей в 2018 году на 39%

Министр здравоохранения отметил, что в больницах все еще не хватает около 27 тысяч врачей
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: пресс-служба МинздраваМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: пресс-служба Минздрава
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В России в 2018 году зарплаты врачей выросли на 39%, а среднего медицинского персонала - на 25%. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире "Россия-24" в субботу.

По ее словам, сегодня российские врачи получают в среднем около 75 тысяч рублей, а медсестры примерно 37 тысяч рублей. При этом, размер средней зарплаты может меняться в зависимости от специальности и уровня квалификации.

"У нас сохраняется, безусловно, дефицит и врачей, и среднего персонала, но он существенно уменьшился", - пообещала министр.

Скворцова заявила, что в 2014 году в России нехватка врачей составляла 40,5 тысячи человек, а сейчас не хватает 22,5 тысячи медработников. Она уточнила, что с учетом профицита по некоторым специальностям в стационаре, на данный момент российским лечебным учреждениям необходимы 27 тысяч врачей.

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