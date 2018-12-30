Немецкие ученые нашли причину обжорства

СЕГОДНЯ 03:43 2018-12-30T03:43:41+03:00

Они выяснили, что люди стремятся съесть больше, если еда вкусная

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Ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка в Германии нашли причину того, что люди потребляют еды больше чем им необходимо. Как оказалось, проблема обжорства связана со вкусом пищи.

Итоги исследования опубликованые на портале EurekAlert, свидетельствуют, что вкусная еда стимулирует выделение гормона дофамина в организме человека дважды: во время приема и пережевывания пищи, а затем когда она достигает желудка.

Чтобы узнать это, ученые провели эксперимент, в котором принимали участие 12 добровольцев. Испытуемых разделили на две группы: первая получала сладкий молочный коктейль, а вторая – безвкусную смесь. После этого каждому участнику делали магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии.

Оказалось, что люди из первой группы получили удовольствие от напитка, но не получили насыщения. Во второй группе испытуемые отказывались от добавки, выпив по паре стаканов. Исследователи пришли к выводу, что у тех, кто пил молочный коктейль, выброс дофамина произошел дважды и первая порция гормона перебивала вторую. В результате интервал между фазами приема пищи и насыщения увеличивался, и чувство голода не проходило.

Ученые советуют, вкусную, но не полезную пищу потреблять строго порционно, и не брать добавку.