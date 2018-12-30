2018-12-30T11:26:20+03:00
Политика

Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Юрий Луценко заявил, что данные будут обнародованы после завершения сбора доказательств
Алена Басавина
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Екатерина Гандзюк Фото: facebook.com/@gandziukgateЕкатерина Гандзюк Фото: facebook.com/@gandziukgate
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Следствие знает фамилию злоумышленника, который организовал убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об это заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», - приводит РИА Новости слова прокурора.

По словам Луценко на данный момент полиция продолжает расследование покушения на чиновницу.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Через три месяца от полученных ожогов женщина скончалась.

По факту нападения полиция Украины сначала возбудила дело о покушении, но после смерти Гандзюк его переквалифицировали в заказное умышленное убийство. Материалы расследования вскоре передали в СБУ.

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