Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Следствие знает фамилию злоумышленника, который организовал убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об это заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», - приводит РИА Новости слова прокурора.
По словам Луценко на данный момент полиция продолжает расследование покушения на чиновницу.
Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Через три месяца от полученных ожогов женщина скончалась.
По факту нападения полиция Украины сначала возбудила дело о покушении, но после смерти Гандзюк его переквалифицировали в заказное умышленное убийство. Материалы расследования вскоре передали в СБУ.
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