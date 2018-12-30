2018-12-30T12:05:02+03:00
Общество

Полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей

Владельцы деликатеса вводили покупателей в заблуждение, рассказывая о старинном астраханском рецепте [видео]
Алена Басавина
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Гибридную икру поставляли в элитные продуктовые магазиныГибридную икру поставляли в элитные продуктовые магазиныФото: ГУ МВД по Москве
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Сотрудники полиции совместно с ФСБ в результате спецоперации изъяли около 900 кг черной икры в Москве и Тверской области. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве и Тверской области пресекли попытку обмана потребителей на сумму свыше 50 млн рублей», – сообщил Титов.

В результате молекулярно-генетического анализа было установлено, что икра является продуктом гибрида калуги на амурского осетра, который в природе не встречается. Покупателей злоумышленники вводили в заблуждение рассказами про изготовление деликатеса по старинному астраханскому рецепту.

Известно, что фасовка рыбной продукции производилась в Тверской области. Затем товар поставляли в элитные магазины столицы.

Полиция изъяла в Москве 900 кг черной икры.

Всего правоохранительным органам удалось изъять на складе 395 кг черной икры, рыночная стоимость которой составляет больше 23 миллионов рублей. Также 507 кг на сумму в 30 миллионов рублей сняли с реализации в магазинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Расследование уголовного дела продолжается.

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