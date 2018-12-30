Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-30T13:59:24+03:00

Телеграмму от российского лидера также не получила новый президент Грузии Саломе Зурабишвили

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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

Телеграмма была направлена президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Владимир Путин в послании отметил, что уходящий год был ознаменован десятой годовщиной признания республики Российской Федерацией.

Поздравление получил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в нем Путин отметил развитие межгосударственных отношений. Владимир Путин также поздравил президента Армена Саркисяна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

В поздравлении, которое было направлено президенту республики Беларусь Александру Лукашенко, Владимир Путин отметил добрые традиции дружбы и добрососедства.

Телеграмма из Кремля отправилась президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. Традиции дружбы и духовной близости были указаны в письме к президенту Молдовы Игорю Додону.

Из ближайших соседей Владимир Путин не поздравил президента Украины Петра Порошенко, а также новую главу Грузии Саломе Зурабишвили.