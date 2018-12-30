Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Телеграмма была направлена президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Владимир Путин в послании отметил, что уходящий год был ознаменован десятой годовщиной признания республики Российской Федерацией.
Поздравление получил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в нем Путин отметил развитие межгосударственных отношений. Владимир Путин также поздравил президента Армена Саркисяна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
В поздравлении, которое было направлено президенту республики Беларусь Александру Лукашенко, Владимир Путин отметил добрые традиции дружбы и добрососедства.
Телеграмма из Кремля отправилась президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. Традиции дружбы и духовной близости были указаны в письме к президенту Молдовы Игорю Додону.
Из ближайших соседей Владимир Путин не поздравил президента Украины Петра Порошенко, а также новую главу Грузии Саломе Зурабишвили.