Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-30T16:59:55+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», начавшейся в минувшую субботу в итальянском Тоблахе. Она быстрее всех своих соперниц преодолела дистанцию в 10 километров свободным стилем: для этого ей потребовалось 23 минуты 19,9 секунды.

Таким образом, россиянка на 0,3 секунды опередила норвежку Ингвильд Эстберг, ставшую в результате второй. А третье место досталось еще одной нашей спортсменке Анастасии Седовой (+10,9 секунды).

Напомним, в настоящее время в Европе проходит традиционная лыжная многодневная гонка «Тур де Ски», которая является особой частью Кубка мира и включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Соревнования начались 29 декабря, при этом завершатся состязания, как ожидается, 6 января.