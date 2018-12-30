Солист группы Seventeen скорбит по погибшей во время цунами жене в соцсетях

СЕГОДНЯ 23:28 2018-12-30T23:33:36+03:00

В результате обрушившейся на Индонезию разрушительной волны погибли более 430 человек, в том числе и 25-летняя Дилан Сахара [видео]

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Солист популярной в Индонезии группы Seventeen Рифиан Фаджарсия, которому удалось спастись после разрушительного цунами, обрушившегося на индонезийский город Танджунг-Лесунг, когда там проходил концерт музыкального коллектива, скорбит по погибшей жене и трем своим коллегам в социальных сетях.

В частности, в одном из своих постов он задается вопросом, как он сможет жить дальше без своей возлюбленной - 25-летней Дилан Сахары. «Как я смогу жить без тебя, Дилан Сахара», - написал 35-летний солист в своем Instagram. Также он поделился со своими подписчиками фотографиями, где он запечатлен вместе со своей супругой, а в одном из постов поздравил ее с днем рождения - девушка погибла прямо накануне своего 26-летия.

При этом, судя по комментариям к снимкам, поклонники и друзья не оставляют музыканта одного в столь непростое время и всеми силами стараются поддержать его. Причем Рифиан уже поблагодарил всех за оказанную помощь. «Спасибо, ребята, за ваши молитвы. Только Бог может отплатить за вашу доброту. Пожалуйста, помолитесь за мою жену Дилан, чтобы она обрела покой», - написал певец.

Цунами в Индонезии смыло музыкантов со сцены.Стихия обрушилась на город Танджунг-Лесунг, где проходил концерт поп-группы Seventeen

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, разрушительное цунами обрушилось на Индонезию 22 декабря. Гигантская волна образовалась в Зондском проливе и ударила по близлежащим островам - Суматра и Ява. По последним данным, в результате удара стихии погиб 431 человек, в том числе трое членов группы Seventeen. Кроме того, еще свыше 7,2 тысячи местных жителей пострадали.