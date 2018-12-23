Цунами на Индонезию обрушили вулкан и ...полнолуние

Мощное цунами обрушилось на индонезийские острова Ява и Суматра вечером 22 декабря. Жертвами стихии, по последним данным властей Индонезии, стали 222 человека, 843 ранены, 35 пропали без вести.

Россиян на месте трагедии, скорее всего, не было. По данным посольства РФ в Индонезии, наших граждан среди погибших и пострадавших нет. Российские туристы, если летят в Индонезию, чаще всего выбирают остров Бали - а его ЧП не коснулось.

Цунами очень странное, признают специалисты. Обычно гигантская волна образуется после землетрясений. А в этот раз никаких подземных толчков не наблюдалось. Скорее всего, океан вздыбился из-за извержения вулкана Анак Кракатау. Он расположен в Зондском проливе, разделяющем Яву и Суматру.

По данным посольства РФ в Индонезии, наших граждан среди погибших и пострадавших нет.Фото: REUTERS

- Цунами в Зондском проливе - большая редкость. Извержение вулкана Анак Кракатау продолжается уже давно, но оно не особо сильное. Подземных толчков не было вообще. Так что причины цунами определить очень сложно, - признаёт представитель агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Жертвами стихии, по последним данным властей Индонезии, стали 222 человека, 843 ранены, 35 пропали без вести.Фото: REUTERS

Судя по всему, извержение спровоцировало сдвиг дна в Зондском проливе, своего рода подводный оползень. Он и стал причиной цунами, вслед за дном сдвинулись и огромные массы воды. Высокий прилив во время полнолуния добавил мощи внезапной гигантской волне. Вулкан Анак Кракатау активен уже несколько месяцев, последнее извержение зафиксировано за полчаса до цунами.

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