Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп уже не настаивает на строительстве сплошной стены на границе с Мексикой. Такое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.
По его словам, теперь в планах администрации страны возвести ограду на некоторых участках границы.
"Если говорить честно, это не стена. Президент по-прежнему говорит "стена", часто, честно говоря, он говорит "барьер" или "ограждение", в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки", - сказал он в интервью Los Angeles Times.
Как пояснил Келли, в 2017 году он консультировался со специалистами, которые непосредственно бывают на границе и занимаются ее охраной. Те рассказали, что заграждение необходимо "в отдельных местах", и высказали мнение, что необходимо более широкое применять технологии, позволяющие заметить незаконное пересечение границы.
"Мы отказались от монолитной бетонной стены вскоре после начала работы новой администрации, когда поспрашивали людей о том, в чем именно они нуждаются и где именно", - отметил чиновник Белого дома.
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