Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 00:24 2018-12-31T00:24:03+03:00

Монолитной бетонной стены на границе США и Мексики не будет Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп уже не настаивает на строительстве сплошной стены на границе с Мексикой. Такое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

По его словам, теперь в планах администрации страны возвести ограду на некоторых участках границы.

"Если говорить честно, это не стена. Президент по-прежнему говорит "стена", часто, честно говоря, он говорит "барьер" или "ограждение", в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки", - сказал он в интервью Los Angeles Times.

Как пояснил Келли, в 2017 году он консультировался со специалистами, которые непосредственно бывают на границе и занимаются ее охраной. Те рассказали, что заграждение необходимо "в отдельных местах", и высказали мнение, что необходимо более широкое применять технологии, позволяющие заметить незаконное пересечение границы.

"Мы отказались от монолитной бетонной стены вскоре после начала работы новой администрации, когда поспрашивали людей о том, в чем именно они нуждаются и где именно", - отметил чиновник Белого дома.