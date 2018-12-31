2018-12-31T04:17:26+03:00
Политика

Сенатор рассказал о паузе в выводе войск США из Сирии

Линдси Грэм объяснил, как Трамп обезопасит курдов и добьется уничтожения террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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Cенатор США от Республиканской партии Линдси ГрэмCенатор США от Республиканской партии Линдси ГрэмФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация США замедлит вывод войск из Сирии, чтобы “действовать разумно”. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с президентом Дональдом Трампом.

“На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, которая нужна, для переоценки способов того, как выполнить поставленные президентом цели”, - сказал сенатор.

По словам Грэма, Трамп планирует выводить американские силы из Сирии таким образом, чтобы гарантировать разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и обеспечить безопасность курдов. Он признался, что после беседы с главой государства остался доволен тем, что от него, передает CNN.

“Он рассказал мне о том, чего я не знал. Мое мнение относительно того, в каком направлении мы движемся в Сирии, значительно изменилось в лучшую сторону", - сказал Грэм.

Как отметил сенатор, Трамп "обеспокоен иранским влиянием и потенциальной угрозой для Израиля". По его мнению, президенту многое стало понятно после поездки в Ирак, где ему сообщили, что ИГ нанесен значительный урон, но группировка еще не уничтожена.

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