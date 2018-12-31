В ФСБ назвали причину взрыва жилого дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-31T09:47:41+03:00

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Трагедия в Магнитогорске произошла из-за взрыва бытового газа. Такую версию на данный момент рассматривает УФСБ России по Челябинской области.

«Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия - это бытовой газ», - передает ТАСС данные представителей ведомства.

Напомним, что около 6 часов утра по местному времени 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса раздался взрыв, который привел к обрушению подъезда.

По последним данным, на месте происшествия погибли три человек, судьба еще 79 человек остается неизвестной. Такие данные приводит заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

На данный момент жильцы дома эвакуированы. На месте работают экстренные службы. Идет разбор завалов.

По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения России Вероника Скорцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Магнитогорск следователей-криминалистов центрального аппарата.

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