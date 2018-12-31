2018-12-31T18:21:01+03:00
Общество

В Серпухове обнаружили тело пропавшей клиентки BlaBlaCar

На место нахождения погибшей женщины указал подозреваемый в причастности к исчезновению москвички
Сакина НУРИЕВА
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Под Серпуховом обнаружили тело 29-летней жительницы Москвы Ирины Ахматовой, которая поехала навестить своих родителей в Туле на BlaBlaCar и пропала. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

На местоположение тела женщины указал подозреваемый в причастности к исчезновению Ахватовой.

Полиция пока не раскрывает все подробности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 декабря москвичка Ирина Ахматова попрощалась с мужем и дочкой, после чего выехала из Москвы в Тулу для встречи с родителями. Она решила поспользоваться услугами попутчика, найденного с помощью сервиса BlaBlaCar. Они встретились у метро Анино и отправились в путь.

Перед отправкой женщина поговорила с мужем по телефону и больше не связь не выходила. 27 декабря ее машну обнаружили в Ярославле.

В поиске женщны приняли участие полицейские, следователи, поисковые отряды, а также обычные россияне, которые распространяли информацию о ней через социальные сети.

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