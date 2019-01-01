В Токио водитель автомобиля намеренно сбил прохожих, пострадали восемь человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:24:40+03:00

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В первый день Нового года в Токио водитель автомобиля намеренно сбил группу прохожих на узкой торговой улице, в результате пострадали не менее восьми человек. Это произошло в центральном столичном районе Сибуя на улице Такэсита, которая 1 января была перекрыта для машин, потому что по ней шли люди в святилище Мэйдзи, чтобы по японской традиции впервые посетить храм в наступившем новом году.

Совершивший наезд мужчина попытался скрыться с места преступления, однако «по горячим следам» был задержан полицией, сообщает телеканал NHK. По его данным, задержанный заявил сотрудникам правоохранительных органов, что это был теракт «ради возмездия за смертную казнь».

«Я не буду оправдываться», - приводит канал слова «мстителя».

Шестеро из восьми пострадавших получили серьезные травмы, одни из них находится без сознания. Известно, что машина, на которой был совершен наезд, принадлежит прокатной конторе в городе Осака.