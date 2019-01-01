2019-01-01T09:32:24+03:00
Происшествия

В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человек

Среди жертв ЧП - трое детей
Дарья ИВАШКИНА
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В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человекВ Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человекФото: предоставлено очевидцем
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Во вторник, 1 января, появилась информация о том, что пожар вспыхнул в жилом доме в Орске, в результате которого, по последним данным, погибли семь человек, в том числе трое детей.

Как стало известно, возгорание произошло по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 24. При этом на сайте главного управления МЧС РФ по Оренбургской области уточняется, что сообщение о ЧП потупило в 07:57 по местному времени (05:57 мск), а к 08:34 (06:34 мск) уже удалось ликвидировать пожар.

Кстати, в распоряжении «Комсомольской правды» оказались фотографии с места трагедии. Судя по снимкам, некоторые помещения в доме выгорели полностью.

Среди погибших при пожаре - трое детей Фото: предоставлено очевидцем

Среди погибших при пожаре - трое детейФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Возгорание произошло в жилом доме, расположенном по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 24 Фото: предоставлено очевидцем

Возгорание произошло в жилом доме, расположенном по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 24Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

А чуть позднее стали известны имена почти всех погибших: в настоящее время не удалось установить личность только одного взрослого. «Комсомолка» приводит список жертв:

1. Щелкунов Алексей Владимирович 1994 года рождения

2. Щелкунова Ксения Владимировна 1994 г. р.

3. Логинов константин Николаевич 2012 г. р.

4. Логинов Матвей Николаевич 2015 г. р.

5.Щелкунов Роман Олегович 2018 г. р.

6. Рябуха Алексей Витальевич 1997 г. р.

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